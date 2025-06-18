Северный подъезд к Батайску начнут ремонтировать с 21 июня

Движение по северному подъезду к Батайску с 21 июня ограничат из-за масштабных ремонтных работ. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что с 21 июня мост перекроют в направлении из Ростова в Батайск, а 22 июня – из Батайска в Ростов, с 23 июня движение откроют по двум полосам из четырех.

В рамках ремонтных работ необходимо устранить трещины и выбоины в дорожном полотне. Кроме того, предстоит усилить прочность основных конструкций. Работы планируется завершить примерно за год.

Жителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом предлагаемых схем объезда – по улице Авиационной и Восточному шоссе, а также по Западному шоссе через Западный мост.

Мария Хоперская