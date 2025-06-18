Власти рассматривают Уктус для создания центра по реабилитации участников СВО

Правительство Свердловской области рассматривает здание бывшего санатория «Уктус» на ул. Просторная, 1 в Екатеринбурге в качестве перспективной площадки для создания центра по реабилитации участников специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщил членам комиссии гордумы по соцзащите и здравоохранению и.о. директора департамента соцполитики мэрии Вадим Чернопенев. «Площадку бывшего санатория рассматривают как одну из возможных для создания центра реабилитации участников СВО»,— отметил чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшего санатория "Уктус"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание бывшего санатория "Уктус"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее в здании на ул. Просторная, 1 планировали открыть центр для осужденных к принудительным работам на 196 человек. Против идеи выступили местные жители, которые, в том числе, записали обращение к президенту Владимиру Путину. В октябре 2023 года к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову обратились депутаты законодательного собрания Свердловской области с просьбой учесть мнение местных жителей. В июле 2024 года ГУФСИН (Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний) отказалось использовать территорию на ул. Просторной, 1 под строительство исправительного центра.

Власти Свердловской области приступили к поиску площадки для создания центра по восстановлению участников СВО после замечания уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. «В регионе, со святой земли которого ушло огромное количество патриотически-настроенных ребят по мобилизации и по контракту, нет такого реабилитационного центра, и мы будем рекомендовать обратить на это внимание компетентных органов и запланировать строительство»,— сказала тогда омбудсмен. Позже врио губернатора Денис Паслер отметил, что власти приступят к созданию объекта в 2025-2026 годах.

Василий Алексеев