Власти рассматривают Уктус для создания центра по реабилитации участников СВО
Правительство Свердловской области рассматривает здание бывшего санатория «Уктус» на ул. Просторная, 1 в Екатеринбурге в качестве перспективной площадки для создания центра по реабилитации участников специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщил членам комиссии гордумы по соцзащите и здравоохранению и.о. директора департамента соцполитики мэрии Вадим Чернопенев. «Площадку бывшего санатория рассматривают как одну из возможных для создания центра реабилитации участников СВО»,— отметил чиновник.
Здание бывшего санатория "Уктус"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ранее в здании на ул. Просторная, 1 планировали открыть центр для осужденных к принудительным работам на 196 человек. Против идеи выступили местные жители, которые, в том числе, записали обращение к президенту Владимиру Путину. В октябре 2023 года к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову обратились депутаты законодательного собрания Свердловской области с просьбой учесть мнение местных жителей. В июле 2024 года ГУФСИН (Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний) отказалось использовать территорию на ул. Просторной, 1 под строительство исправительного центра.
Власти Свердловской области приступили к поиску площадки для создания центра по восстановлению участников СВО после замечания уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. «В регионе, со святой земли которого ушло огромное количество патриотически-настроенных ребят по мобилизации и по контракту, нет такого реабилитационного центра, и мы будем рекомендовать обратить на это внимание компетентных органов и запланировать строительство»,— сказала тогда омбудсмен. Позже врио губернатора Денис Паслер отметил, что власти приступят к созданию объекта в 2025-2026 годах.