Омбудсмен Татьяна Москалькова в Екатеринбурге провела встречу с коллегами из 89 регионов, на которой призвала построить центр реабилитации для участников СВО в Свердловской области, поднять ежемесячную выплату ветеранам боевых действий с 4,5 тыс. руб. и ввести бесплатный проезд к месту захоронения бойцов. За ходом встречи наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова провела встречу с 89 региональными омбудсменами в рамках Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на второй день пребывания в Екатеринбурге. «Мы посетили госпиталь для вестернов боевых действий, "Уралтрансмаш" и другие предприятия. Было очень важно увидеть, как реализуются меры, связанные с соблюдением прав тех, кто работает на сегодняшнюю победу»,— пояснила она в начале заседания в резиденции губернатора Свердловской области.

Первым к уполномоченным обратился начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, который призвал собравшихся усилить подготовку к возвращению военных в регионы. «Участники СВО имеют устойчивый доход и спокойны за свои семьи, которые находится в мирной жизни, но по окончании службы готовность инфраструктуры по их интеграции — это ключевой аспект, за которым нужно следить, и готовить ее уже сейчас»,— заявил он по видеосвязи.

Господин Новиков пояснил, что большая часть ветеранов СВО находятся в «"серой зоне" с точки зрения занятости».

«Мы знаем, что они вернулись, часть трудоустроилась на прежние места работы, но почти половина остается в неизвестности — они не обратились в фонд "Защитники Отечества", не трудоустроились. Нет данных, как они зарабатывают на жизнь»,— отметил начальник управления.

Он заявил, что тенденция является «настораживающей», и призвал омбудсменов узнать способы заработка ветеранов СВО и настроить работодателей на создание условий для участников боевых действий. «Чтобы с последствиями ранений, с инвалидностью они могли продолжать созидательную рабочую деятельность»,— пояснил Сергей Новиков.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила, что с февраля 2022 года депутаты приняли 124 федеральных закона для поддержки участников СВО и членов их семей. Она подчеркнула, что парламентарии намерены продолжить работу над «значительным расширением мер социальной поддержки» для военных и их близких.

«Прорабатывается вопрос по принятию закона, касающегося закрепления возможности признания людей супругами уже после гибели одного из них. Когда была семья, общий быт, дети, но после гибели не удалось это все зафиксировать»,— пояснила госпожа Лантратова.

Глава комитета добавила, что в Госдуме находится в проработке программа переобучения школьных психологов. «Большая работа с детьми участников СВО ложится на плечи таких специалистов, которых не готовили к тому, как работать с горем и травмой»,— сказала она.

Врио губернатора Денис Паслер подчеркнул, что с момента подписания контракта с вооруженными силами участники СВО попадают в сферу «особого внимания государства, которая сохраняется и после возвращения бойца домой». «Никто не остается без внимания и поддержки»,—заверил он. Он также отметил, что в области работают 28 медицинских организаций, которые занимаются реабилитацией военных. На это Татьяна Москалькова заявила, что в Свердловской области необходимо построить специализированный центр для реабилитации бойцов.

«В регионе, со святой земли которого ушло огромное количество патриотически-настроенных ребят по мобилизации и по контракту, нет такого реабилитационного центра, и мы будем рекомендовать обратить на это внимание компетентных органов и запланировать строительство»,— подчеркнула она.

Госпожа Москалькова отметила, что с февраля 2022 года в аппарат уполномоченного поступило 140 тыс. обращений по теме защиты и поддержки участников СВО. По ее словам, большая часть обращений касалась содействия в поиске без вести пропавших, в освобождении из украинского плена, реализации мер социальной поддержки и выполнения законодательства о военной службе, включая демобилизацию. «В каждом восьмом случае были подтверждены нарушения законодательства, связанного с исполнением законодательства о военной службе или мерах социальной поддержки»,— сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что к проблемам, которые требуют внимания уполномоченных, относится ежемесячная выплата ветеранам боевых действий в 4,5 тыс. руб.

«Она чрезвычайно мала и несоразмерна тому вкладу, который внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства»,— сказала госпожа Москалькова, призвав власти увеличить объем выплаты.

Татьяна Москалькова заявила, что намерена сделать доступной установку высокотехнологичных протезов для бойцов во всех российских регионах, добиться от государства введения выплаты одновременно двух пенсий для детей участников СВО из частных военных компаний (ЧВК) и отменить оплату проезда к месту захоронения ветеранов боевых действий. «Государство предоставляет бесплатный проезд родителям и одному из членов семьи. А если в семье трое детей, остальные должны ехать за свой счет на могилу погибшего? Здесь есть морально-нравственное основание пересмотреть эту норму»,— сказала она, добавив, что потребует расширение числа потенциальных получателей льготы.

Василий Алексеев