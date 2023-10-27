Депутаты заксобрания обратились к Орлову из-за исправительного центра на Уктусе

Девять депутатов законодательного собрания Свердловской области обратились к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову из-за планов строительства исправительного центра на Уктусе. Они просят главу города учесть мнение жителей микрорайона, выступающих против создания центра. Обращение опубликовано в telegram-канале «Активисты Сосновый бор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшего профилактория "Уктус"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание бывшего профилактория "Уктус"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Размещение УФИЦ в жилом районе, в непосредственной близости к детским образовательным учреждениям, считаем нелогичным и абсурдным, выбор данного места естественным образом вызывает массу негодования у жителей города Екатеринбурга, вследствие чего растет социальное напряжение в обществе»,— отметили депутаты.

По их мнению, Чкаловский район остро нуждается в социальных объектах инфраструктуры. Так, в здании, где планируют открыть центр, мог бы расположиться детский сад, школа, больница или досуговый центр для подростков.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о планах открыть исправительный центр в здании бывшего санатория «Уктус» на ул. Просторная, 1 в Екатеринбурге. Предполагается, что в нем будут содержаться 196 осужденных к принудительным работам мужчин. Местный жители неоднократно выступали против этого. Они в том числе записали обращение президенту Владимиру Путину. Однако местные власти и сотрудники ГУФСИН, которому передано здание, уверяют их, что исправительный центр будет не опасен для местных жителей.

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