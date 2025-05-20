Паслер заявил о плане создать центр для реабилитации участников СВО до 2026 года

В Свердловской области приступят к созданию центра реабилитации Социального фонда России для восстановления участников специальной военной операции (СВО) в 2025-2026 годах, заявил врио губернатора Денис Паслер на заседании заксобрания региона. «Таких центров 12 в стране, для меня было очень большим вопросом, почему в регионе он отсутствует, с учетом количества мобилизованных ребят, контрактников и добровольцев, которые служат, а у нас их не мало, мы высоко в лидерах по стране»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер добавил, что поднимал вопрос в ходе встречи с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. «Получил ответ, что регион предложил такой объект, который было стыдно предлагать. Другие субъекты дали другие объекты, и быстрее попали в список, и на сегодня готовятся или уже приступили к реабилитации. Мы стареемся догнать»,— пояснил врио губернатора.

Денис Паслер отметил, что правительство региона начало искать «объект, чтобы он был достойный и привлекательный, либо земельный участок» под создание центра реабилитации. «Я поговорил со всем, с кем надо, нам пообещали направить в ближайшее время тех людей, которые будут формировать позицию для правительства РФ по поводу адаптации помещения, которое мы приготовим, либо земельного участка. После будем проводить работу, чтобы коли в 2025 году не успели, в 2026 году обязательно туда попали, а может и быстрее»,— подчеркнул он.

Ранее, 14 мая, вопрос о строительстве центра реабилитации для участников СВО в Свердловской области поднимала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи с омбудсменами из 89 регионов России в резиденции свердловского губернатора. «В регионе, со святой земли которого ушло огромное количество патриотически-настроенных ребят по мобилизации и по контракту, нет такого реабилитационного центра, и мы будем рекомендовать обратить на это внимание компетентных органов и запланировать строительство»,— сказала она.

Василий Алексеев