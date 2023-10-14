Активисты Уктуса, выступающие против стройки исправительного центра, обратились к Путину

В Екатеринбурге жители микрорайона Уктус (Чкаловский район), выступающие против открытия исправительного центра вблизи жилых домов, записали видеообращение президенту России Владимиру Путину. Видео опубликовано в telegram-канале «Активисты Сосновый бор».

«Размещение исправительного центра рядом с детскими образовательными учреждениями увеличит и без того высокую социальную напряженность в районе. К сожалению, должностные лица, принявшие решение о размещении исправительного центра вблизи детских учреждений, не учитывают интересы семей с детьми»,— говорит представитель инициативной группы. Всего в записи видео приняли участие около 20 человек.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что открытие исправительного центра планируется в здании бывшего санатория «Уктус» на ул. Просторная, 1. Предполагается, что в нем будут содержаться 196 осужденных к принудительным работам мужчин. Жители микрорайона Уктус неоднократно выступали против этого. Однако местные власти и сотрудники ГУФСИН, которому передано здание, уверяют их, что исправительный центр будет не опасен для местных жителей.

Анастасия Таначева

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