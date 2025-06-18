Путин выразил готовность России стать посредником в переговорах Ирана и Израиля

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между Ираном и Израилем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора господина Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном.

«Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров»,— сообщили в пресс-службе.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории. Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран, Минэкономики рекомендовало не продавать туры в эти страны. Семьи сотрудников посольства РФ в Израиле выехали в Египет.

Подробнее о развитии событий вокруг ирано-израильского конфликта — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая