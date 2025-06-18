Семьи сотрудников посольства РФ в Израиле выехали в Египет

Посольство РФ в Израиле не исключает перемещения дипмиссии за пределы Тель-Авива, заявил посол Анатолий Викторов. Вчера жены и дети сотрудников посольства направились в Египет, чтобы оттуда выехать на родину.

Сколько всего человек уехало, господин Викторов не уточнил. «Мы отправили практически всех супруг и детей из семей сотрудников посольства и других российских учреждений — их тут немного... Пока они в Каире, оформляют билеты на вылет»,— рассказал дипломат в эфире «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

Посол добавил, что на крайний случай у диппредставительства есть планы по вывозу сотрудников посольства — «разного рода, разными путями». «Не исключаем перемещение в другое безопасное место без выезда из Израиля»,— добавил Анатолий Викторов.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев». Ее целью названо уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ иранские военные наносят удары по израильской территории. Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран. Застрявшим в Израиле россиянам предложили вернуться домой через Египет.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».