Минэкономики рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Израиль и Иран

Минэкономики России призвало туристов отказаться от поездок в Израиль и Иран, а туроператоров — приостановить продажи путевок в эти страны. Об этом говорится в заявлении министерства.

Операторы также должны информировать туристов, планирующих купить туры в Израиль и Иран, о текущей ситуации в регионе. Российским туристам, уже находящимся в Израиле и Иране, следует проявлять осторожность, следить за сообщениями местных властей и следовать их указаниям. Рекомендация министерства будет действовать до нормализации обстановки в регионе.

Взаимные атаки Израиля и Ирана начались 13 июня с воздушной операции Израиля «Восходящий лев». При обстрелах израильских ВВС погибли командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики, пострадали 95 человек. По информации израильской газеты The Times of Israel, в результате обстрелов со стороны Ирана 13 человек погибли, около 200 пострадали.