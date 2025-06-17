Axios: Трамп допускает удары США по ядерным объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения к войне между Израилем и Ираном, пишет Axios со ссылкой на источники. По их словам, господин Трамп также допускает, что американские военные нанесут удары по ядерным объектам Ирана, в том числе по подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как уточняет Axios, в 13:00 по времени Вашингтона (20:00 мск) Дональд Трамп начал встречу с командой по национальной безопасности. На ней они примут решение о дальнейших действиях Соединенных Штатов относительно Израиля и Ирана.

Ранее Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что США получили полный контроль над воздушным пространством Ирана. В следующей публикации он заявил, что Вашингтон пока не намерен убивать верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но «терпение на исходе». Через несколько минут он также добавил: «безоговорочная капитуляция!».

13 июня Израиль начал операцию «Нация как лев». Ее целью стало уничтожение ядерной программы Ирана. Армии обеих стран неоднократно наносили массированные ракетные атаки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».

Петр Бузлаев