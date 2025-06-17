Трамп заявил о полном контроле неба над Ираном

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что воздушное пространство Ирана полностью находится под контролем Соединенных Штатов. Судя из его поста, речь идет об американских системах, которые есть на вооружении Израиля, и позволяют ему контролировать иранское воздушное пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«У нас есть полный и тотальный контроль над небом Ирана. У Ирана была хорошая система отслеживания и другое оборонительное оборудование, и в большом количестве, но это ничто по сравнению с тем, что создает, разрабатывает и производит США. Никто не делает это лучше, чем старая добрая Америка!» — написал господин Трамп.

13 июня Дональд Трамп заявил, что США производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире, и у Израиля его много. Ирану нужно заключить сделку, говорил в тот день господин Трамп, пока стране есть что спасать.