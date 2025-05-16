В магазинах «Светофор» на Кубани и в Адыгее изъяли еще более 4 тонн продуктов

В магазинах торговой сети «Светофор», расположенных на территории Краснодарского края и Адыгеи, в ходе проверок, проведенных с 21 апреля по 12 мая, сотрудники Россельхознадзора выявили многочисленные нарушения ветеринарных норм. Как сообщается на сайте ведомства, по результатам контрольных мероприятий изъяты и уничтожены более 4 т продукции животного происхождения, включая мясо, молочную и рыбную продукцию, а также свыше 4,4 тыс. куриных яиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Нарушения зафиксированы на 65 торговых площадках. В частности, в продаже находились продукты с истекшим сроком годности, без маркировки, с поврежденной упаковкой или без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, часть проб, отобранных для лабораторных исследований, была признана фальсифицированной.

В связи с выявленными нарушениями составлены три протокола об административных правонарушениях. Материалы переданы в суд с ходатайством о временном приостановлении деятельности отдельных торговых объектов сети.

Вячеслав Рыжков