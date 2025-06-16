Главные новости за 16 июня. Ростов-на-Дону и область

На Дону вновь фиксируют перебои в мобильном интернете и связи. В правительстве региона сообщили, что это связано с мероприятиями по обеспечению безопасности жителей.

В Красном Сулине задержали руководителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Андрея Маляренко. Его подозревают в получении взятки.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника одного из террористических националистических батальонов Украины к 13 годам колонии.

Завод «Ростсельмаш» выпустит на рынок самый мощный кормоуборочный комбайн в стране. Мощность двигателя комбайна F 2750 составляет 770 л.с.

Самолет ростовской авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Внуково в Батуми, не смог добраться в пункт назначения из-за «технической неисправности». Воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт после взлета.

В Ростовской области для обеспечения повышенной надежности электросетевого комплекса с 2025 по 2027 годы планируют направить 20 млрд руб.

В Ростовской области доля населения за чертой бедности составила 7,7%. Средний доход жителей Ростовской области в 1,92 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг, а в целом по России — в 2,1 раза.