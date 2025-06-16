В ЮВО участника террористического нацбатальона осудили на 13 лет

Военнослужащего одного из террористических националистических батальонов рядового Аркадия Любченко, на основании материалов Управления ФСБ России по Южному военному округу, приговорили к 13 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Силовики установили, что Любченко после обучения в одном из учебных центров ВСУ в декабре 2023 года, в составе нацбатальона участвовал в боевых действиях а районе села Константиновка в ДНР, «где в ноябре 2024 года взят в плен военнослужащими ВС России, при этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового оружия», — рассказали в ведомстве.

По решению суда Любченко первые 3 года из назначенного срока проведет в тюрьме, 10 лет — в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Белоштейн