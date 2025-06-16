В Ростовской области более 7% населения находится за чертой бедности

В Ростовской области доля населения за чертой бедности составила 7,7%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты своих исследований. В целом за год доля населения за чертой бедности уменьшилась на 1,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний доход жителей Ростовской области в 1,92 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг, а в целом по России — в 2,1 раза.

Из сообщения также следует, что регион занял 34 место в рейтинге доходов населения в 2024 году. Лидерами рейтинга оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Чукотка: соотношение уровня доходов к стоимости продуктовой корзины и услуг составляет 3,21-3,94. Последнее место в рейтинге заняла Ингушетия, где доходы населения только в 1,13 раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Мария Хоперская