На Дону по подозрению в получении взятки задержали главу районного МКУ УГО и ЧС

В Красном Сулине задержали руководителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Андрей Маляренко. Его подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

По версии следствия, Андрей Маляренко в период с 1 июня 2023 по 31 декабря 2024 года получал от заинтересованного лица взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученных подозреваемым средств составила 152 тыс.руб. В период с 20 февраля 2019 по 31 апреля 2024 года Маляренко получил через посредника 32 тыс.руб. Денежные средства были платой также за покровительство.

Красносулинский районный суд Ростовской области 23 мая избрал в отношении Андрея Маляренко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21.07.2025 включительно.

Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменения.

Мария Хоперская