На защиту энергосистемы в Ростовской области планируют направить 20 млрд рублей

В Ростовской области для обеспечения повышенной надежности электросетевого комплекса с 2025 по 2027 годы планируют направить 20 млрд руб. Об сообщает РБК Ростов со ссылкой на врио губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что масштабные работы проведут в десяти наиболее проблемных муниципальных образованиях. Среди них — Ростов-на-Дону, а также Аксайский и Мясниковский районы. Только на первоочередные меры будет направлено свыше 3 млрд руб.

Планируется построить новые объекты энергосистемы (в частности подстанцию ПС для Ростовской агломерации), отремонтировать подстанции ПС 500 «Ростовская», ПС 500 «Шахты», а также возвести еще около 20 энергообъектов.

Мария Хоперская