Перебои связи в Ростовской области объяснили обеспечением безопасности

На Дону вновь фиксируют перебои в мобильном интернете и связи. В правительстве региона сообщили, что это связано с мероприятиями по обеспечению безопасности жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре правительства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», сбои в работе сети фиксировали в регионе 4 июня. В этот день многие магазины даже перешли на исключительно наличный расчет.

Константин Соловьев