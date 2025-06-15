Беспилотник упал на заводчан

Утром 15 июня в Елабужском районе Татарстана обломки украинского беспилотника упали на здание завода, в результате чего погибли два человека и 12 пострадали. Был объявлен режим «беспилотной опасности», ставший уже пятым за неделю. В течение дня аэропорты Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на работу из-за угрозы атак БПЛА. Власти республики заявили о стабильной работе предприятий и оказании необходимой помощи пострадавшим. СКР возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Елабужском районе Татарстана в результате атаки БПЛА погибли два человека, пострадали еще 12

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Елабужском районе Татарстана в результате атаки БПЛА погибли два человека, пострадали еще 12

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Елабужском районе Татарстана обломки украинского беспилотника упали на здание завода, в результате чего два человека погибли, еще 12 получили ранения. Режим «беспилотной опасности» был введен в республике с 06:26 МСК. За последнюю неделю это уже пятое подобное предупреждение в регионе. Ранее в течение недели режим был объявлен ночью 9 июня, а также 10, 13 и 14 июня.

В 8:54 МЧС предупредило о введении в республике режима «Угроза атаки беспилотных средств» в аэропортах Казани и Нижнекамска. В 9:26 Росавиация уточнила, что для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов в этих аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

Ограничения в казанском аэропорту были сняты лишь спустя пять часов, за это время было задержано около 50 рейсов, а на запасные аэродромы ушли 11 самолетов, направлявшихся в столицу Татарстана. В аэропорту Нижнекамска ограничения действовали почти семь часов. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.

В 15:14 раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате атаки погиб один человек, а еще 13 пострадали. Позже пресс-служба главы республики добавила, что один из пострадавших, находившийся в тяжелом состоянии, также скончался. Обломки аппарата упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода в Елабужском районе республики. На месте падения произошел пожар, но его оперативно ликвидировали. Глава Татарстана добавил, что, несмотря на попытки посеять страх и панику, все предприятия и объекты жизнеобеспечения в республике продолжают работать стабильно.

«Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий Киевский режим, с которым борется наша страна. Приношу глубокие соболезнования семье погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал Рустам Минниханов.

Соболезнования семье погибшего также выразил глава Елабужского района республики Рустем Нуриев. Он отметил, что уже посетил пострадавших, госпитализированных в Елабужскую центральную районную больницу, а их состояние находится под контролем медработников.

«Со стороны муниципалитета пострадавшим будет оказана необходимая поддержка и помощь», – заключил в своем Telegram-канале Рустем Нуриев.

Пресс-служба Минздрава Татарстана уточнила «Ъ Волга-Урал», что после атаки в Елабужскую ЦРБ были госпитализированы два пациента, а семь пострадавших с различными степенями тяжести направлены в БСМП Набережных Челнов. Остальные пострадавшие прошли осмотр у специалистов и направлены на амбулаторное наблюдение.

Следователи ГСУ Следственного комитета России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ – террористический акт. На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Они устанавливали тип используемого беспилотного летательного аппарата и масштабы нанесенного ущерба.

Пресс-служба прокуратуры Татарстана также отметила, что ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав граждан, пострадавших в результате атаки БПЛА. Ведомство следит за оказанием помощи пострадавшим и обеспечивает взаимодействие со всеми соответствующими органами для оперативного предоставления медицинской и иной необходимой поддержки.

Влас Северин