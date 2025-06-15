В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В казанском аэропорту отменены ранее введённые ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

За время действия ограничений 11 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Все экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли необходимые меры для обеспечения безопасности. О снятии ограничений в аэропорту Бегишево пока не сообщается.

Также МЧС сообщило, что на территории республики снят режим «угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропорта Казани.

Напомним, с 6:26 в республике был введён режим беспилотной опасности. Через три часа Росавиация сообщила об ограничениях в международном аэропорту Казани и аэропорту Бегишево в Нижнекамске. На фоне угрозы атаки беспилотников в казанском аэропорту задерживались около 50 рейсов.

Влас Северин