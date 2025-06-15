СКР возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Татарстан

Следователи ГСУ Следственного комитета России возбудили уголовное дело в связи с атакой украинского БПЛА по промышленной территории в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Татарстан

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Татарстан

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате атаки погиб один человек, еще 13 получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ — террористический акт.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают тип используемого беспилотника и масштабы нанесенного ущерба.

С 6:26 по 16:11 в Татарстане действовал режим «Беспилотная опасность». Позже в Татарстане ввели режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска и ограничили прием и выпуск воздушных судов из гаваней. Ограничения в казанском аэропорту сняли спустя 5 часов, за это время задержалось порядка 50 рейсов. В аэропорту Нижнекамска ограничения сняли спустя почти 7 часов.

Влас Северин