В результате падения обломков БПЛА в Татарстане пострадали 13 человек, 1 погиб

В Елабужском районе обломки беспилотника упал на здание КПП автомобильного завода. В результате один рабочий погиб, 13 человек пострадали. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим быстро оказали медицинскую помощь. На месте происшествия разгорелся пожар, его оперативно потушили. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности.

«Приношу глубокие соболезнования семье погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Несмотря на попытку посеять страх и панику, в республике все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно», – написал раис Татарстана.

С 6:26 по московскому времени в республике действовал режим «Беспилотная опасность». Позже в Татарстане ввели режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска и ограничили прием и выпуск воздушных судов из гаваней. Ограничения были сняты спустя 5 часов, за это время задержалось порядка 50 рейсов.

Влас Северин