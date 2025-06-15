В казанском аэропорту на фоне угрозы атаки беспилотников задерживаются порядка 50 рейсов как на вылет, так и на прилет. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани на фоне угрозы атаки БПЛА задерживаются порядка 50 рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани на фоне угрозы атаки БПЛА задерживаются порядка 50 рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Вылет рейса N4 705 из Казани в Махачкалу на данный момент задерживается на 5 часов 15 минут, рейс WZ 1068 в Екатеринбург — на 5 часов 10 минут, а рейс UJ 638 в Хургаду — на 6 часов 50 минут. Также задерживаются рейсы в Москву, Ташкент, Мурманск, Санкт-Петербург, Сочи, Ереван, Минеральные Воды и Анталью. Всего по данным табло, на вылет из столицы Татарстана задерживается как минимум 26 рейсов.

Прибывающие в Казань рейсы также испытывают задержки. Так, рейс из Хургады UJ 637 задерживается на 6 часов 50 минут, рейс U 6508 из Сочи — на 5 часов 40 минут, а рейс SU 1190 из Шереметьево — на 4 часа 55 минут. Также задерживаются рейсы из Антальи, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Махачкалы. По данным табло, на прилет задерживается по крайней мере 27 рейсов.

Авиакомпания «Северный ветер» также сообщила, что три самолета, направлявшихся в столицу Татарстана, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. В Самаре приземлились рейсы Бишкек — Казань (N4 1488) и Новокузнецк — Казань (N4 754), а в Нижнем Новгороде — рейс Москва — Казань (N4 6507).

Еще в 8:54, МЧС предупредило, что в республике объявлен режим «Угроза атаки беспилотных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска, позже поступила информация о том, что аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

Влас Северин