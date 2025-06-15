Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли на фоне угрозы атаки БПЛА

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) ввели временные ограничения на прием и выпуск судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения также были введены в аэропорту Ижевска.

Сегодня с 06:26 на территории Татарстана был введен режим «Беспилотная опасность». Позже, в 8:54, МЧС предупредило, что в республике объявлен режим «Угроза атаки беспилотных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска.

Влас Северин