Главные новости за 13 июня. Кавказ

Режим повышенной готовности в Ставропольском крае продлили до 16 июня. Особое внимание планируют уделить работе телефонных линий аварийных и диспетчерских служб в эти выходные.

В Кисловодске семиклассник спас тонущего ребенка на «Старом озере». Ученику гимназии №19 Георгию Кочаровскому удалось доплыть до тонущего ребенка и вытащить его на берег.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина в Ставропольском крае назначили четырех судей. Судьей Ставропольского краевого суда стал Андрей Каплаухов, заместителем председателя Ессентукского городского суда назначили Евгения Баскина. Судьей Советского районного суда стал Александр Мигалко, а должность судьи Шпаковского районного суда занял Станислав Донских.

Аэропорт Минеральные Воды номинирован на национальную туристическую премию Russian Traveler Awards.

В Нальчике к концу года благоустроят 12 общественных пространств. Работы идут на четырех участках: Каштановой аллее на улице Тамазова, набережной на улице Таманской дивизии, на территории перед ЦУРом на улице Кешокова и на входе в Атажукинский сад со стороны проспекта Шогенцукова. Началось также строительство Парка Победы, который займет более 6 га.