В Нальчике к концу года благоустроят 12 общественных пространств

В столице Кабардино-Балкарии 12 общественных пространств благоустроят к концу года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Нальчике идут работы на четырех участках: Каштановой аллее на улице Тамазова, набережной на улице Таманской дивизии, на территории перед ЦУРом на улице Кешокова и на входе в Атажукинский сад со стороны проспекта Шогенцукова.

Уточняется также, что началось строительство Парка Победы, который займет более 6 га. На них появятся аллея Героев и аллея Славы, зоны для отдыха и занятия спортом.

Константин Соловьев