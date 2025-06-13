Аэропорт Минеральные Воды номинирован на национальную туристическую премию Russian Traveler Awards. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Издание Russian Traveler ежегодно организует национальную, посвященную главным туристическим возможностям для жителей России. Международный аэропорт Минеральные Воды представлен в номинации «Аэропорт» и на данный момент лидирует в рейтинге.

Константин Соловьев