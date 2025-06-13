Указом президента Российской Федерации Владимира Путина в Ставропольском крае назначили четырех судей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из документа следует, что судьей Ставропольского краевого суда стал Андрей Каплаухов, заместителем председателя Ессентукского городского суда назначили Евгения Баскина. Судьей Советского районного суда стал Александр Мигалко, а должность судьи Шпаковского районного суда занял Станислав Донских.

Константин Соловьев