В Ставропольском крае назначили четырех судей
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина в Ставропольском крае назначили четырех судей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из документа следует, что судьей Ставропольского краевого суда стал Андрей Каплаухов, заместителем председателя Ессентукского городского суда назначили Евгения Баскина. Судьей Советского районного суда стал Александр Мигалко, а должность судьи Шпаковского районного суда занял Станислав Донских.