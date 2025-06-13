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В Ставропольском крае назначили четырех судей

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина в Ставропольском крае назначили четырех судей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из документа следует, что судьей Ставропольского краевого суда стал Андрей Каплаухов, заместителем председателя Ессентукского городского суда назначили Евгения Баскина. Судьей Советского районного суда стал Александр Мигалко, а должность судьи Шпаковского районного суда занял Станислав Донских.

Константин Соловьев

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