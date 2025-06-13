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Режим повышенной готовности в Ставропольском крае продлили до 16 июня

В Ставропольском крае режим повышенной готовности из-за непогоды продлили до 16 июня. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Владимирова, в центральных и южных округах Ставрополья завершают устранение последствий стихии: ливни с градом нанесли ущерб благоустройству, также фиксировались отключения энергоснабжения.

«Руководителям всех уровней необходимо реагировать на обращения жителей. Особое внимание уделить работе телефонных линий аварийных и диспетчерских служб в эти выходные», — сообщил Владимир Владимиров.

Константин Соловьев

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