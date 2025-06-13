Трамп назвал атаку Израиля на Иран «отличной» и пообещал «еще много всего»

Президент США Дональд Трамп одобрил серию ударов Израиля по Ирану. В контексте дальнейших шагов он добавил, что ожидается «еще много всего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я думаю, это было отлично. Мы дали им шанс, но они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный. Их ударили так сильно, как только можно ударить. И это еще не все, впереди будет много всего»,— сказал господин Трамп в беседе c ABC. Отвечать на вопрос о возможном участии США в ударах по Ирану он отказался.

Сегодня американский президент также заявил, что дает Ирану «второй шанс» на заключение ядерной сделки. Ранее он выразил надежду, что Тегеран вернется за стол переговоров. Иранская сторона из переговорного процесса вышла.

Сегодня ночью Израиль начал операцию «Нация львов». В ходе нее израильские ВВС ударили примерно по 100 целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, среди мирного населения пострадали 95 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».