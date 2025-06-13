Трамп заявил, что дает Ирану второй шанс

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня истекли 60 дней, которые он дал Ирану на заключение ядерной сделки. Он добавил, что дает исламской республике еще один шанс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Сегодня 61-й день. Я сказал им (Ирану.— "Ъ"), что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

Сегодня ночью Израиль начал операцию «Нация львов». В ходе нее израильские ВВС ударили примерно по 100 целям в Иране. После атаки иранские власти объявили, что шестой раунд переговоров с США по ядерной сделке не состоится до дальнейшего уведомления.

Стороны должны были встретиться в Омане 15 июня. Предыдущие пять раундов были посвящены сворачиванию ядерной программы Ирана. Вашингтон добивался, чтобы Тегеран перестал как-либо обогащать уран.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».