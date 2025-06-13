Ynet: Израиль для атаки по Ирану создал базу БПЛА рядом с Тегераном

Израильское разведывательное агентство «Моссад» планировало операцию «Нация львов» на протяжении несколько лет. Во время подготовки Израиль разместил недалеко от Тегерана базу беспилотников, которые были активированы в ночь на 13 июня. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

Непосредственная подготовка к операции заняла почти год. В ходе нее «Моссад» завез в Иран автомобили, в которых были замаскированы вооружения. Израильские беспилотники использовались для ударов по иранским ракетным пусковым установкам на военной базе, напрямую угрожающей Израилю, уточняют источники портала.

«Здесь не было никакого сюрприза — иранцы знали о предстоящей атаке, и все равно подверглись серьезному удару»,— сказал собеседник Ynet. Целями Израиля были иранские ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет, а также руководители иранского аппарата безопасности.

Израиль начал операцию «Нация львов» сегодня ночью. В ходе нее израильские ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате ударов погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, при атаке пострадали 95 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».

Елизавета Шмакова