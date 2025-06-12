Главные новости за 12 июня. Ростов-на-Дону и область

Жителей Ростовской области оповестили о возможном временном отключении интернета. Смс-сообщение пользователям разослал один из операторов мобильной связи 11 июня.

В Ростовской области продолжает дорожать бензин. Средняя цена снова увеличилась за прошлую неделю. Топливо марки АИ-92 и АИ-95 подорожало примерно на столько же — до 56,89 руб. и до 63,37 руб. соответственно. Стоимость АИ-98 не изменилась — 82,05 руб. Дизельное топливо, наоборот, продолжает расти в цене — 66,71 руб. за литр. Это на пять копеек больше, чем неделей ранее.

С 2017 по 2024 годы объем инвестиций в основной капитал Ростовской области вырос с 300 млрд руб. до 700 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на Институт экономики роста им. П. А. Столыпина. Наибольший прирост зафиксировали в 2023 году, когда инвестиции увеличились на 23,8%.

На территории Западного жилого массива в Ростове на три месяца ограничат движение из-за модернизации трамвайной сети. Со среды, 25 июня, проезд закроют по улице Еременко (между улицами Жданова и Малиновского), на пересечении проспекта Солженицына и улицы Еременко (на кольцевой развязке), а также на пересечении улицы Ткачева и проспекта Солженицына.

Хлебопекарные предприятия в Ростовской области нарастили производство «премиальных» сортов хлеба. По итогам первого квартала этого года показатель в общем объеме выпуска увеличился до 15%.