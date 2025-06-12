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В Ростове на три месяца ограничат движение из-за ремонта трамвайной сети

На территории Западного жилого массива в Ростове на три месяца ограничат движение из-за модернизации трамвайной сети. Об этом предупредил департамент автомобильных дорог города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Со среды, 25 июня, проезд закроют по улице Еременко (между улицами Жданова и Малиновского), на пересечении проспекта Солженицына и улицы Еременко (на кольцевой развязке), а также на пересечении улицы Ткачева и проспекта Солженицына.

Ремонтные работы завершат 31 августа. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршрут поездок.

Мария Хоперская

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