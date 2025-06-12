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В Ростовской области могут опять отключить интернет

Жителей Ростовской области оповестили о возможном временном отключении интернета. Смс-сообщение пользователям разослал один из операторов мобильной связи 11 июня.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Из соображений безопасности интернет может быть временно недоступен по независящим от нас причинам», — говорится в рассылке. СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ

На перебои, снижение скорости и ограничение интернета ростовчане жалуются в последнее время регулярно. Особенно в поздние вечерние и ночные часы.

Мария Хоперская

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