На Дону за неделю выросла цена на дизельное топливо
В Ростовской области продолжает дорожать бензин. Средняя цена снова увеличилась за прошлую неделю. Об этом сообщили в Росстате.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что по состоянию на 9 июня, средняя стоимость топлива составила 61,11 руб. за литр, что на одну копейку больше по сравнению с прошлой неделей. Топливо марки АИ-92 и АИ-95 подорожало примерно на столько же — до 56,89 руб. и до 63,37 руб. соответственно.
Стоимость АИ-98 не изменилась — 82,05 руб. Дизельное топливо, наоборот, продолжает расти в цене — 66,71 руб. за литр. Это на пять копеек больше, чем неделей ранее.