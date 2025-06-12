Главные новости к утру 12 июня

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений. Глава государства подчеркнул, что под новые системы нужно заранее готовить базы, аэродромы и арсеналы. Финансирование на эти цели, добавил он, необходимо закрепить в соответствующей госпрограмме.

Новый посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу. По словам господина Дарчиева, улучшать взаимодействие Москвы и Вашингтона «станет легче после вручения президенту США оригиналов верительных грамот».

Израиль готов начать военную операцию в Иране, власти США призвали граждан покинуть регион из-за угрозы ответного удара. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники. По данным телеканала, США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не подписал антироссийскую декларацию по итогам четвертого саммита «Украина—Юго-Восточная Европа» в Одессе. В 2024 году сербский президент также отказался подписывать итоговую декларацию саммита, который в тот раз прошел в хорватском Дубровнике. В итоговой декларации страны-участницы призвали помимо прочего к усилению санкционного давления на Россию.

По данным Минобороны, с 21:00 11 июня до 00:00 мск 12 июня дежурные средства ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА самолетного типа. 38 из них — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Брянской области, еще два 2 – над территорией Республики Крым.

Глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских сообщил о введении на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов режима ЧС межмуниципального уровня в связи с утечкой нефти в реку Енисей. По словам главы района, режим межмуниципального ЧС действует с 12:00 11 июня (8:00 мск 11 июня).