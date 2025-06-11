Вучич снова отказался подписывать декларацию саммита по Украине, призывающую к санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не подписал антироссийскую декларацию по итогам четвертого саммита «Украина—Юго-Восточная Европа» в Одессе. Об этом он сообщил журналистам после мероприятия. В 2024 году сербский президент также отказался подписывать итоговую декларацию саммита, который в тот раз прошел в хорватском Дубровнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В итоговой декларации страны—участницы призвали помимо прочего к усилению санкционного давления на Россию. «И я снова единственный, кто не принял декларацию»,— подчеркнул господин Вучич. Его слова приводит агентство «Танюг».

На саммите сербский лидер призвал к усилению диалога и скорейшему достижению мира. В ходе мероприятия он также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили геополитическую ситуацию и вопросы экономического сотрудничества.

Поездка господина Вучича на саммит в Одессе стала его первым посещением Украины после начала там боевых действий в 2022 году. Визит сербского президента состоялся спустя всего несколько дней после того, как Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в том, что, вопреки объявленному нейтралитету, продолжаются поставки сербских боеприпасов Украине.

Подробнее — в материале «Ъ».