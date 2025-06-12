В Красноярском крае из-за разлива топлива ввели межмуниципальный режим ЧС

Глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских сообщил о введении на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов режима ЧС межмуниципального уровня в связи с утечкой нефти в реку Енисей. Об этом господин Озерских написал в своем Telegram-канале.

По словам главы района, режим межмуниципального ЧС действует с 12:00 11 июня (8:00 мск 11 июня).

По информации господина Озерских за прошлый день было откачано два кубометра нефтесодержащей жидкости, установлено 270 м сорбирующих бонов, а также 4,8 км береговой линии и 3,6 кв. км было обработано сорбентами.

К 12 июня в ликвидации участвуют 126 человек и 40 единиц техники. Численность группировки спасателей накануне вновь была увеличена.

ЧП произошло вечером 8 июня, когда теплоход, буксирующий две баржи, получил пробоину и повреждение рулевого управления при столкновении с подводным препятствием на участке Казачинских порогов. Судно частично затонуло, и дизельное топливо начало вытекать в реку.