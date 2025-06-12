Посол РФ в США Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу

Новый посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу. Об этом дипломат сообщило ТАСС.

По словам господина Дарчиева, улучшать взаимодействие Москвы и Вашингтона «станет легче после вручения президенту США оригиналов верительных грамот».

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США 6 марта. Нота с агреманом на назначение была получена от американских властей 27 февраля. С 2021 года и до нового назначения господин господин Дарчиев возглавил департамент Северной Америки МИД России. В 2014–2021 годах был послом России в Канаде. На дипломатической службе состоит с 1992 года.

Чем известен посол РФ в США Александр Дарчиев — в материале «Ъ».