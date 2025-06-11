Главные новости за 11 июня. Сочи

Средняя стоимость частного дома в Сочи составила 34,1 млн руб. по итогам мая 2025 года. Это на 44,7% больше, чем пять лет назад.

В аэропорту Сочи Россельхознадзор запретил ввоз 2,4 тыс. гербер из Армении после обнаружения в партии западного цветочного трипса — карантинного вредителя, способного повредить около 300 видов растений.

Прокуратура Краснодарского края направила в суд дело заместителя начальника управления охраны культурного наследия Нателы Бирюковой, которая незаконно сократила территорию санатория имени Кирова в Сочи ради застройщика, причинив государству ущерб более 320 млн руб.

Отмена Российского инвестиционного форума приведет к ежегодным потерям для Сочи в размере 8–10 млрд руб. косвенных инвестиций. Форум проходил в Сочи с 2002 года в первом квартале и служил платформой для демонстрации инвестиционного и экономического потенциала страны.

СКР проводит проверку по факту нападения на водителя такси в аэропорту Сочи. Инцидент произошел на автомобильной парковке, где мужчина применил физическую силу к таксисту и повредил его автомобиль.

Туроператоры сообщают о восстановлении интереса к поездкам в Абхазию после зимнего снижения спроса, вызванного внутренней политической паузой. С апреля направление показывает стабильный рост, достигнув 10% в июне по сравнению с прошлым годом.