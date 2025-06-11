Средняя цена дома в Сочи достигла 34,1 млн рублей

Средняя стоимость частного дома в Сочи составила 34,1 млн руб. по итогам мая 2025 года. Это на 44,7% больше, чем пять лет назад, сообщили эксперты агентства недвижимости «ОНИКС-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

С начала 2025 года объекты подорожали почти на 15% — цена выросла на 4,35 млн руб. Однако за год стоимость снизилась на 13,4%, или на 5,27 млн руб. В мае 2024 года средняя цена составляла 39,4 млн руб.

Пик стоимости домов пришелся на январь 2024 года, когда средний ценник достигал 58 млн руб. С мая 2020 года, когда частный дом можно было купить за 23,57 млн руб., цены выросли на 10,53 млн руб.

Сейчас в Сочи продается 3,9 тыс. частных домов. Самый дорогой объект оценивается в 1,3 млрд руб., а самый просторный имеет площадь почти 3,3 тыс. кв. м.

В Сочи с февраля по май 2025 года количество объектов недвижимости стоимостью до 10 млн руб. снизилось на 9%, составив 1,6 тыс. единиц. Это означает уменьшение на 159 лотов. На вторичном рынке представлено наибольшее количество объектов — 1284 квартиры, что на 17% (255 единиц) меньше, чем в феврале.

Сегмент частных домов демонстрирует заметный рост. В мае на рынке было представлено 74 объекта стоимостью до 10 млн руб., что на 94% (36 домов) больше, чем в феврале.

Земельные участки также показывают положительную динамику. В мае 2025 года в продаже находится 218 участков стоимостью ниже 10 млн руб., что на 45% (68 объектов) превышает февральский уровень.

Мария Удовик