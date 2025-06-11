СКР проводит проверку по факту избиения таксиста в аэропорту Сочи

СКР проводит проверку по факту нападения на водителя такси в аэропорту Сочи. Инцидент произошел на автомобильной парковке, где мужчина применил физическую силу к таксисту и повредил его автомобиль, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проверку организовал следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего примут процессуальное решение.

По сообщению о драке на привокзальной площади прибыли транспортные полицейские. Они выяснили, что один из водителей препятствовал посадке пассажиров в машину конкурента, нарушал общественный порядок и употреблял нецензурную брань.

Против 25-летнего правонарушителя возбудили административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Материалы направили в Адлерский районный суд для вынесения решения о наказании.

Мария Удовик