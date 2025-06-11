Эксперт: Сочи теряет 8–10 млрд рублей без РИФ

Отмена Российского инвестиционного форума приведет к ежегодным потерям для Сочи в размере 8–10 млрд руб. косвенных инвестиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Форум проходил в Сочи с 2002 года в первом квартале и служил платформой для демонстрации инвестиционного и экономического потенциала страны. В нем принимали участие президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Последний форум состоялся в 2019 году, а с 2020 года его отменяли из-за пандемии.

Господин Богданов подчеркнул, что утрата РИФ — это значительные прямые убытки, которые можно оценить в миллиарды рублей. Кроме того, косвенные потери, связанные с подготовкой мероприятия, привлечением внимания к Сочи и представлением новых проектов, составляют около 8–10 млрд руб. в год.

Эксперт также отметил нехватку крупных событий в Сочи в межсезонье. Он напомнил, что Олимпиада 2014 года, чемпионат мира по футболу 2018 года и Всемирный фестиваль молодежи 2024 года значительно способствовали развитию города.

В 2024 году Сочи посетили рекордные 8 млн туристов, и специалисты ожидают увеличение турпотока до 10 млн человек к 2030 году.

Мария Удовик