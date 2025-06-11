Чиновницу осудят за ущерб санаторию в Сочи на 320 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края направила в суд дело заместителя начальника управления охраны культурного наследия Нателы Бирюковой, которая незаконно сократила территорию санатория имени Кирова в Сочи ради застройщика, причинив государству ущерб более 320 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

53-летняя Натела Бирюкова обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями из корыстных побуждений, повлекшем тяжкие последствия.

По данным следствия, 17 мая 2019 года госпожа Бирюкова, временно исполнявшая обязанности руководителя управления, подписала приказ о необоснованном сокращении территории объекта культурного наследия регионального значения — санатория имени Кирова на улице Виноградной в Сочи. В годы Великой Отечественной войны там располагались госпитали.

Чиновница действовала в интересах застройщика ООО «СЗ Красмашевский», нарушив законодательство — в пакете документов отсутствовали результаты необходимых научных исследований.

В декабре 2019 года госпожа Бирюкова через подчиненных, не знавших о ее незаконных действиях, добилась изменения границ и режима использования земель объекта культурного наследия. Это позволило застройщику получить разрешения на возведение гостиничного комплекса и отеля на исторической территории.

В качестве вознаграждения участник застройщика продал племяннику близкого госпожи Бирюковой лица девять апартаментов в построенном комплексе по заниженной более чем на 2,8 млрд руб. стоимости.

Строительные работы повредили историческую территорию объекта культурного наследия. Минимальная стоимость восстановительных работ составляет не менее 322 млн руб.

Следователи наложили арест на всю недвижимость на территории объекта культурного наследия, доли участников организации-застройщика и обвиняемой.

Расследование провел Следственный комитет по Краснодарскому краю. Дело направлено в Октябрьский районный суд Краснодара. Госпожа Бирюкова находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с запретом занимать определенные должности до трех лет.

Мария Удовик