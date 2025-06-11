Россельхознадзор запретил ввоз армянских гербер с вредителем в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи Россельхознадзор запретил ввоз 2,4 тыс. гербер из Армении после обнаружения в партии западного цветочного трипса — карантинного вредителя, способного повредить около 300 видов растений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В пятницу, 6 июня, в аэропорту Сочи специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора при фитосанитарном контроле обнаружили живых особей западного цветочного трипса в партии срезанных цветов. Присутствие карантинного объекта подтвердило заключение ФГБУ ВНИИЗЖ.

Западный цветочный трипс считается одним из самых опасных карантинных вредителей для овощных, декоративных и цветочных культур закрытого грунта. Насекомое предпочитает хризантемы, розы, герберы, гипсофилу и цинерарию.

Взрослые особи и личинки питаются клеточным соком растительных тканей, повреждая листву и цветки. На растениях появляются пятна и отверстия, листья увядают и опадают. Повреждения приводят к деформации стволов, цветков и плодов.

Поскольку западный цветочный трипс включен в Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и ограниченно распространен на территории России, зараженную партию запретили к ввозу. Владельцу предложили выбор между уничтожением гербер или возвратом в страну отправления.

Собственник партии принял решение об уничтожении всех зараженных цветов.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее Россельхознадзор уничтожил 90 кг свежего базилика из Армении после обнаружения в партии западного цветочного трипса — карантинного для России вредителя. Присутствие опасного насекомого подтвердили эксперты ФГБУ ВНИИЗЖ в официальном заключении о карантинном фитосанитарном состоянии продукции.

Мария Удовик