Главные новости за 10 июня. Сочи

Море у побережья Сочи начнет прогреваться до комфортной температуры во второй половине июня. В 20-х числах июня — к концу месяца температура воды достигнет +23...25 градусов.

Полиция Сириуса зарегистрировала коллективное заявление от 65 строителей, которые с апреля не получают зарплату. Общий долг составляет более 7,8 млн руб.

В 2025 года продажи кондиционеров в Сочи выросли в 2,1 раза по сравнению с январем этого года. На подержанные модели в мае пришлось 55% от всех продаж — жители города все чаще интересуются именно новой техникой.

ФКУ «Черноморье» приступило к укладке асфальта на ремонтных участках трассы А-147 Джубга — Сочи и планирует нормализовать движение к началу курортного сезона. До 15 июня временная схема движения на участке будет изменена для расширения дорожного полотна.

ФСБ совместно со службой безопасности Абхазии арестовала 45-летнего россиянина, который работал в аэропорту Сухума и планировал передать украинской разведке схемы авиаузла для организации диверсии. Возбуждено уголовное дело.

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха на июньские длинные выходные 2025 года. Несмотря на рост цен на отдых в России в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом, южный курорт сохранил лидирующие позиции на туристической карте страны.