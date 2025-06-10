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Сочи возглавил топ направлений для отдыха на длинных июньских выходных

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха на июньские длинные выходные 2025 года, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале. Несмотря на рост цен на отдых в России в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом, южный курорт сохранил лидирующие позиции на туристической карте страны.

Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

По данным туроператоров, Краснодарский край и Сочи, как и в предыдущие годы, оказались вне конкуренции по спросу у путешественников. Средний чек на отдых в этом городе составил 39,3 тыс. руб. при средней продолжительности поездки 3,7 дня. Туристы активно бронировали туры с захватом праздничных дат еще в январе, стимулируя глубину бронирования на уровне 50 дней. Аналитики подчеркивают, что курорт сохранил лидерство, несмотря на общее снижение интереса к Краснодарскому краю — в частности, из-за экологической обстановки в Анапе, где падение спроса составило до 60%.

Второе место в рейтинге по популярности заняли Москва и Подмосковье, где интерес к отдыху вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на поездку в столичный регион составил 18,6 тыс. руб. за три дня, а в Подмосковье — 37,4 тыс. руб. за 3,2 дня. На третьей позиции — Санкт-Петербург и Ленинградская область, спрос здесь увеличился на 12% у крупнейших туроператоров. Средний чек составил 32,6 тыс. руб. за 3,3 дня отдыха.

На четвертом месте оказался Крым, особенно Ялта, Алушта и Судак, где спрос вырос на 40%. Средний чек на отдых в Крыму в июне составил 38,2 тыс. руб. за 4,2 дня. Кавказские Минеральные Воды расположились на пятой строчке, показав рост спроса на 15%, со средней стоимостью тура в 41,4 тыс. руб. за 4,2 дня.

Шестое место заняла Абхазия, а седьмое — Дагестан, где зафиксирован рекордный рост интереса в три раза по сравнению с серединой июня 2024 года. Далее в рейтинге идут Калининград, Казань и экскурсионные направления — города Золотого кольца, Нижний Новгород, Петрозаводск, а также речные круизы.

Эксперты подчеркивают, что такой высокий интерес к отдыху внутри страны связан с длинными выходными в связи с празднованием Дня России, а также с укреплением рубля, что стимулировало спрос еще с начала года.

Мария Удовик

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