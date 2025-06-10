ФСБ пресекла деятельность агента украинской разведки в Абхазии

ФСБ совместно со службой безопасности Абхазии арестовала 45-летнего россиянина, который работал в аэропорту Сухума и планировал передать украинской разведке схемы авиаузла для организации диверсии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленник являлся специалистом инженерно-технической службы международного аэропорта Сухума. Он поддерживал контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и по его указанию предоставлял информацию о своей работе.

Арестованный намеревался передать противнику план-схемы авиаузла и прилегающей закрытой парковки, которая используется для приема официальных международных делегаций. Кроме того, он предложил использовать эту территорию для совершения теракта путем закладки взрывчатых веществ.

На допросе злоумышленник признался в сотрудничестве с украинской разведкой и рассказал о выполненных заданиях. Он также собирал сведения о посещении Абхазии официальными лицами России.

«В марте 2025 в мессенджере Telegram со мной связался неизвестный, он пояснил, что нашел меня в группах антивоенной и антироссийской направленности сети интернет и предложил совместно бороться с режимом. Я согласился и инициативно предложил ему организовать подрыв VIP-парковки в городе Сухум»,— заявил задержанный в видеообращении, предоставленном ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 274 УК РА (шпионаж).

Мария Удовик