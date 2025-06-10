Море у берегов Сочи прогреется до комфортных значений во второй половине июня

Море у побережья Сочи начнет прогреваться до комфортной температуры во второй половине июня. Как рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в 20-х числах июня – к концу месяца температура воды достигнет +23–25 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас температура воды в Черном море у побережья Сочи достигает +21 градуса. Максимальные значения выявили у берегов Анапы, Новороссийска и Геленджика — по +22 градуса. В Туапсе море прогрелось до +20 градусов.

По данным господина Шувалова, с 7 по 12–14 июня в регионе ожидается период солнечной и ясной погоды с дневными температурами воздуха от +23 до +25 градусов, местами до +27. После этого прогнозируется прохождение фронтального раздела, который принесет кратковременные грозы и понижение температуры. В Новороссийске и других прибрежных районах метеорологи прогнозируют аналогичную динамику, однако температура воздуха в среднем будет на 3–6 градусов ниже, чем в центральной части Краснодарского края.

В Краснодаре и степных районах Кубани до конца недели ожидается волна жары с дневными температурами около +30 градусов. По данным метеорологов, далее возможны кратковременные грозы с понижением температуры на 7–8 градусов.

«Есть основания полагать, что волнообразные перепады температур будут сохраняться все лето, в основном в центральной части края. В Сочи ситуацию сглаживает море»,— уточнил господин Шувалов.

«Ъ-Сочи» писал, что с мая по сентябрь курорт планирует принять почти 5 млн туристов, при этом санитарно-эпидемиологическая обстановка на курортах остается стабильной. Роспотребнадзор провел свыше 1,5 тыс. анализов морской воды в Сочи, и результаты показали, что микробиологические показатели соответствуют нормам.

Мария Удовик